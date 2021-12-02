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Karatay Belediye Başkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

02.12.2021 11:37
Karatay Belediye Başkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet önceliklerinin insana değer katan yatırımlar olduğunu belirtti.

Karatay'da yaşayan her engelli vatandaşın tüm istek ve önerilerini büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini, "Engelsiz Bir Karatay" anlayışı çerçevesinde de söz konusu taleplerin çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak büyük gayretin içinde olduklarının altını çizen Hasan Kılca, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın tamamında çok daha rahat ve huzurlu bir şekilde yer almaları için çalışıyoruz" dedi.

Hasan Kılca'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı şu şekilde:

"Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadığı sorunlar hepimizin malumu. Bizler de yerel yönetimler bu sorumlulukla hareket ederek onların sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına kolaylık sağlayacak her türlü hizmetin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki onların sosyal ve ekonomik hayata katılması ne denli kolay olursa, tüm toplumun refah ve huzuru da o kadar artmaktadır. Dolayısıyla bizler; inancımızın, değerlerimizin ve medeniyetimizin ana özünü oluşturan her güzel işin, büyük bir dönüşümün öncüsü olduğuna inanarak, bize düşenin engelli bireylerimizi topluma kazandırmak olduğunu unutmamak olduğunu bilmeliyiz. Karatay Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizle olan istişarelerimiz neticesinde onların bütün taleplerini dinliyor bu talepler neticesinde projelerimizi geliştirmeye ve şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Onların öncelikleri, hassasiyetleri hizmetlerimizin ince ayrıntıları oluyor. Bu konuda gerek engelli vatandaşlarımızın gerekse ilgili STK'larımızın her türlü fikir, düşünce ve katkısının bizleri mutlu edeceğini de bilhassa belirtmek istiyorum. Zihinsel veya bedensel farklılıkların yaşama engel oluşturmadığının bilincinde olursak bambaşka bir ahenk yakalayabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle dünyadaki tüm engelleri aşabilmiş engelli kardeşlerimizin; gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan; sabır, şefkat ve merhamet abidesi kıymetli ailelerimizi saygıyla selamlıyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor; kendilerine uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum."

Karatay Belediye Başkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dünya Engelliler Günü, Hasan Kılca, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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