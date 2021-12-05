Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın esnaf ziyaretleri - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri öncesinde Mevlana Müzesi etrafındaki esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın esnafın öneri ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hasan Kılca'nın şu sözlerine yer verildi:

"Esnafımızın derdini de sevincini de paylaşmak için her fırsatta esnaf kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bizler esnafımızı ekonomimizin, üretimin, birlik ve beraberliğin temel taşı olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Karatay, güçlü Karatay güçlü Konya ve Türkiye demektir. Bizler de bu bağlamda Karatay Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Bu yıl Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinliklerini 'İrfan Vakti' temasıyla gerçekleştireceğiz. Konya esnafımız da ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından şehrimize gelecek bütün misafirlerini ağırlamak için hazır. Bu vesileyle tüm esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum."