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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikti - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikti

11.11.2021 10:45
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oluşturulan alana fidan dikti.

Belediye olarak Karatay'ın daha yeşil olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, "Karatay'ın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz parklar, bahçeler ve yeşil alanların yanı sıra ilçemizdeki bütün sanayi sitelerimizi de ağaçlandırıyoruz. Böylece ülkemizin 2053 iklim değişikliği hedeflerine katkı sunuyoruz" dedi.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla yüzbinlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Karatay Belediyesi de 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen fidan dikim seferberliğine destek verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi 10640 Sokak'ta oluşturulan alandaki fidan dikim etkinliğine katıldı. Başkan Hasan Kılca, fidanlıkta kendi fidanlarını toprakla buluşturarak diktiği fidanlara can suyunu da kendisi verdi.

ÜLKEMİZİN 2053 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFLERİNE KATKI SUNUYORUZ

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası ile 2023 yılı sonuna kadar 7 milyardan fazla fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini hatırlatan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu önemli seferberliğe destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kılca, "Konyamızın sanayi sitelerinin çoğunun olduğu Fevzi Çakmak Mahallemizdeki milli ağaçlandırma alanındayız. Sanayi alanlarımızın yoğun olduğu buradan Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek veriyoruz. Ülkemiz Paris İklim Anlaşması'na imza attı ve hemen ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu önemli gelişmeyle birlikte ülkemizin çevreye, doğaya ve yeşile olan hassasiyet ile gayreti bir kat daha artmış oldu. Bilindiği gibi Konyamızdaki sanayi sitelerinin 60'a yakını ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Yine şehrimizin sanayi yatırımlarının en büyüğü olan Eski Sanayii ve Karatay Sanayii'nin taşınması da ilçemiz sınırlarında olacak. Bizler de Karatay Belediyesi olarak ülkemizin bu hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara, kampanya ve projelere destek veriyoruz. İlçemize 40 park ve yeşil kuşak kazandırma çalışmalarımızın yanında, iklim değişikliğinin 2053 hedeflerindeki sera gazı salınımının azaltılması amacına uygun olarak tüm sanayi sitelerimizde ortaya çıkan endüstriyel atıklarımızı ayrıştırarak topluyoruz. Yine sanayi sitelerimizin olduğu boş alanlarda ağaçlandırma faaliyeti yürütüyoruz. Belediye olarak ilçemizin yeşiline, çevresine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikti

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikti - Son Dakika


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