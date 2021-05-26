Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

26.05.2021 12:25
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor., System.String[]

Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay'a bağlı Karakaya, Divanlar, Akbaş ile Saraçoğlu mahallelerini ziyaret etti.

Divanlar, Karakaya, Akbaş ve Saraçoğlu mahallelerini ziyaret ederek belediyenin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Hasan Kılca, " Karatay'ımız için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlçemizin dört bir yanındaki ihtiyaçları ve eksiklikleri gidererek merkezdeki yaşam standartlarını Karatay'ın tamamına yayıyoruz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretleri de gerçekleştirerek hem belediyenin yürüttüğü yatırımları yerinde inceliyor hem de bölgenin yeni talep ile ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üretiyor.

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de yer aldığı mahalle ziyaretleri kapsamında ilk önce Karakaya'ya geçen Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü'nün mahallede yürüttüğü yol asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

KARATAY'IMIZ İÇİN TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ

Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze uzak mahallelerde yürüttükleri yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları ile parke yol yapım faaliyetlerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, "Merkezin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin Karakaya Mahallemizdeki bağlantı yolunun sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burada yaklaşık 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Karatay Belediyesi olarak merkezdeki 48 mahallemiz ile merkeze uzak 32 mahallemizin tamamında park, tesis yapımı, yeni yol çalışması, asfalt serimi, parke yol yapımı, onarımı ve daha birçok proje yürütüyoruz. Yeni asfalt ve parke yol sezonumuzu açmıştık. İnşallah 80 mahallemizin tamamında bu çalışmaları yaparak hedeflerimizin üstünde hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamında da hayata geçirmek. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatayımızın ve Karataylının her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN KILCA, DİVANLAR VE AKBAŞ'TA PARKE YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri; mahalle ziyaretleri kapsamında merkeze uzak Divanlar ve Akbaş'ta da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü parke yol çalışmasını yerinde inceledi. Bu yıl belirledikleri 1 milyon 200 bin metrekarelik parke yol hedefini hatırlatan Hasan Kılca, bu hedefi yakalamak ve aşmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarının altını çizdi.

Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze bağlı Saracoğlu Mahallesi'nde Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisin inşaatında da inceleme yaptı.

Kendine özgü güzel mimarisiyle tesisin tamamlanmasının ardından Konya'ya ve Konyalılara hizmet vereceğini aktaran Hasan Kılca, "Saracoğlu Sosyal Tesisimizde; Millet Kıraathanesi, Kafeterya, Çocuk Oyun Kulübü, Fıtness, Buhar Odası, Aerobik Salonu, Kuaför ve Güzellik Merkezi, Sauna, Buhar Odası, El Sanatları, Takı Tasarım, Ebru, Dil Derslikleri, Müzik, Mefruşat, Resim, Giyim, Ahşap Boyama ve Yemek Atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümleri bulunacak. Mahallelerimize prestij katacak bu yatırımın insanımızın sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. - Son Dakika


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