Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçe merkezindeki Pehlivan Sokakta ve merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesinde yürüttüğü yol genişletme ile asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, kış aylarında olduklarını ancak yağış azlığı dolayısıyla fen işleri ekiplerinin bu dezavantajlı durumu avantaja çevirerek sahada olmayı sürdürdüklerini söyledi.

İlçe genelinde yol açma, yol genişletme, asfalt serim çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Kılca, şunları kaydetti:

"2020'deki çalışmalarımız kapsamında 200 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapmıştık. Bunun yanı sıra yeni yol açma, parke ve bordür çalışmalarımızla ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ettik. İnşallah 2021'de daha çok çalışarak Karatay'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Bugün Hayıroğlu mahallemiz ve ilçe merkezimizdeki Pehlivan Sokak'ta incelediğimiz çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız."