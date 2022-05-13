Karatay Belediye Başkanı; "Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi - Son Dakika
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Karatay Belediye Başkanı; "Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi

13.05.2022 08:27
Karatay Belediye Başkanı; "Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi

Karatay Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Karatay Emekli Konakları da, ilçenin dört bir yanında binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Emekli konakları, bir yandan vatandaşların dinlenmesine imkan sunarken; Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen birçok kültürel gezi ve etkinlikler sayesinde de emeklilerin sosyalleşmelerine önemli katkı sağlıyor.

Karatay Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında vatandaşların rahatı, huzuru ve sosyalleşmesine destek olduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bu kapsamda ilçeye 3 yeni Emekli Konağı daha kazandırdıklarını söyledi.

KONAKLAR VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAMINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR

Karatay Belediyesi Emekli Konaklarında emeklilerin rahat ve huzurlu bir ortamda dostlarıyla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca; "Binlerce emeklimiz bu hizmetimizden yararlanıyor. Hizmet güzel olunca diğer mahallelerimizden de bu yönde talepler geliyor. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahallelerimize de 3 yeni emekli konağı kazandırdık. Böylelikle ilçemizdeki emekli konağı sayımız yükseldi. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz bizim çok kıymetli. Emekli Konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik yapıyoruz. Emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Yani hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretiyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel projeyle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız 3 yeni Emekli Konağımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN HASAN KILCA'YA TEŞEKKÜR

Karatay Belediyesi tarafından hizmete açılan yeni Emekli Konaklarından yararlanmaya başlayan vatandaşlar ise Karatay Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Sunulan hizmetten çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar şunları söylediler; "Karatay Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Emekli Konakları artık bizim için ikinci evimiz. Burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Emekli arkadaşlarımızla güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Konaklarımızdaki kütüphanelerde pek çok kitabımız var. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Mahallemize bu güzel konağı kazandırdığı için Hasan Kılca Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

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Kaynak: Bültenler

Hasan Kılca, Emekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı; 'Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz' dedi - Son Dakika

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