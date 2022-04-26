Karatay Belediye Başkanı Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı

Karatay Belediye Başkanı Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı
Son Güncelleme: 26.05.2022 17:32

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Hasan Kılca, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bir yandan pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bir yandan da Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca'nın Kadir Gecesi mesajı şu şekilde:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz. Bir ramazan ayını daha tamamlamak üzereyiz. Bu süre zarfında oruçlarımızı tuttuk, ibadetler ettik ve bir nefis muhasebesi yaptık. Rabbim kabul eylesin. Kadir Gecesi; esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Kadir Gecesi, günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiştir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun.Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gibi manevi güzelliklerin daha fazla yaşandığı bu gecenin tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Konyalı hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslam âleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediye Başkanı Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı - Son Dakika
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