Karatay Belediye Başkanı Kılca "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikti - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oluşturulan alana fidan dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Kılca, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası ile 2023 yılı sonuna kadar 7 milyardan fazla fidanın toprakla buluşturulması hedefine belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kılca, sanayi sitelerindeki boş alanlarda da ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Paris İklim Anlaşması'na imza attı ve hemen ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu önemli gelişmeyle ülkemizin çevreye, doğaya ve yeşile olan hassasiyet ile gayreti bir kat daha artmış oldu. Bilindiği gibi Konya'mızdaki sanayi sitelerinin 60'a yakını ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Yine şehrimizin sanayi yatırımlarının en büyüğü olan Eski Sanayii ve Karatay Sanayii'nin taşınması da ilçemiz sınırlarında olacak. Bizler de Karatay Belediyesi olarak ülkemizin bu hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara, kampanya ve projelere destek veriyoruz. İlçemize 40 park ve yeşil kuşak kazandırma çalışmalarımızın yanında, iklim değişikliğinin 2053 hedeflerindeki sera gazı salınımının azaltılması amacına uygun olarak tüm sanayi sitelerimizde ortaya çıkan endüstriyel atıklarımızı ayrıştırarak topluyoruz."