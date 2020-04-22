Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Kılca, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 100 yıl önce verilen büyük Milli Mücadele'nin karargahlığını yaptığını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Dünya çocuklarına armağan edilen tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatan Kılca, şunları kaydetti:

"TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. TBMM'yi açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklara armağan ettiği bu tarihi gün vesilesiyle millet iradesinin her şeyin üzerinde tutulduğu açıkça vurgulanmıştır. Maalesef her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, 100. yılını tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hüzünlü bir şekilde kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki sene ve sonraki yıllarda 23 Nisan'ı ruhuna uygun ve çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum."