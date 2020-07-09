Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Karapınar'a ziyaret - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.

Ziyarette Karatay Belediye Başkanı Kılca ve Başkan Yaka karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yaka, ilçeye kazandırılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Yaka, Karatay Belediye Başkanı Kılca'ya ziyareti için teşekkür ederek, yöresel el dokuma halısı hediye etti. Başkan Kılca ise Karatay'ın simgesi olan Mevlana türbe maketi ve "Alem Dönüyor Minyatürlerle Mevlevihaneler" kitabını takdim etti.



Başkan Yaka, "Karapınar şantiye görünümünde. Yerel yatırımlarımız, Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve devlet yatırımları devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha farklı bir Karapınar göreceğiz." dedi.

Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Başkan Yardımcısı Halil Aker ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.