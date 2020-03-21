Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında Miraç'ın, İslam alemi için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, elleri semaya, kalpleri Allah'a açmak adına önemli bir gece olduğunu belirtti.

Hayatta ortaya çıkan her türlü dert ve sıkıntı karşısında dilden duanın eksik edilmemesinin önem taşıdığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Dua, müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağıdır. Bu gece vesilesiyle de bizler Allah'a muhtaç olduğumuz kadar O'na duaya da muhtaç olan varlıklarız. Şükürler olsun millet olarak tarihten günümüze nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aştık. Şu anda mücadele ettiğimiz virüs salgınını da yine duayla, tedbirle, sabırla ve soğukkanlılıkla hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:02 Kaynak: AA

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