Karatay Belediye Başkanı Kılca, İsmil'deki asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Kılca, İsmil'deki asfaltlama çalışmalarını inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin İsmil Mahallesi'nde yürüttüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin İsmil Mahallesi'nde yürüttüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını anımsattı.

Sadece ilçe merkezinde 200'ün üzerinde sokağın asfaltlanmasını planladıklarını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, şu anda birçok noktada tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışması yapıyor. İsmil'de de ana arterlerdeki sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olduk. İsmil- Ovakavağı arasındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ekiplerimiz, Ovakavağı Mahallesi'ndeki ana arterlerde çalışma başlatacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Karatay'da vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcayan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."

Açıklamada, "AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği programda, Başkan Hasan Kılca, fen işleri müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı." bilgisine de yer verildi.

Hasan Kılca, Ovakavağı, Karatay, İsmil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Kılca, İsmil'deki asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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