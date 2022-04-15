Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ovakavağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda vatandaşlara seslenen Kılca, Karatay'ın tamamında aynı hizmet için gayret ettiklerini söyledi.

Her akşam başka bir mahalledeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Kılca, "2019'daki yerel seçimler öncesinde mahalle için neler yapılabileceğini ekibimizle tespit ettik. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışıyoruz. Biz sizlere hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Karatay ve Ovakavağı için daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Kılca'nın tüm mahallelerde güzel hizmetlere imza attığını, AK Parti ailesi olarak ülkenin geleceği için çalıştıklarını belirtti.