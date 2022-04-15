Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı

15.04.2022 11:24
Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ovakavağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ovakavağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda vatandaşlara seslenen Kılca, Karatay'ın tamamında aynı hizmet için gayret ettiklerini söyledi.

Her akşam başka bir mahalledeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Kılca, "2019'daki yerel seçimler öncesinde mahalle için neler yapılabileceğini ekibimizle tespit ettik. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışıyoruz. Biz sizlere hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Karatay ve Ovakavağı için daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Kılca'nın tüm mahallelerde güzel hizmetlere imza attığını, AK Parti ailesi olarak ülkenin geleceği için çalıştıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1) BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1) Başkan Kılca, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Kılca, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

yerel seçimler, Hasan Kılca, AK Parti, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Karatay Belediye Başkanı Kılca mahalle iftarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement