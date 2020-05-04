Karatay Belediye Başkanı Kılca okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımları devam eden iki anaokulunda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın, yine Karatay Belediyesi'nin Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapımını tamamlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiği ortaokulu da gezdiği belirtildi.

Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli ortaokulun temelini atmıştık. Bu okulumuzun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Hamzaoğlu Mahallemizde ve Doğuş Mahallemizde yapımı devam eden iki anaokulunda da incelemelerde bulunduk. Bu yatırımlarımızı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha kaliteli ve güzel eğitim mekanları oluşturma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Çünkü eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu bağlamda da evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz."