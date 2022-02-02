Karatay Belediye Başkanı Kılca' Regaip Kandili mesajı yayımladı - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kılca mesajında üç ayların kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, gönül dünyalarına ışık tutan aylar olduğunu belirtti.

Regaip Gecesi'nin içinde birbirinden gizli ve açık hazineler barındırdığını vurgulayan Kılca, "Bu kıymetli geceler, gündelik hayatın koşturmacası içinde yorulan ruhumuza, yeniden doğuş sevinciyle gelir. Biliyoruz ki her affın kabulü arınma, her şükrün sonu ikramdır." ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik eden Kılca, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Böylesi geceler, benlikten sıyırıp acziyetimizin farkına varabilmemize imkan sağlarken, aynı zamanda hassasiyetlerimiz, önceliklerimiz, yardımsever oluşumuzla sadece kendisinin değil çevresin de olup bitenlerin de farkında olan insan olmamızı sağlar. Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."