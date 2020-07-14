Karatay Belediye Başkanı Kılca ve Kaymakam Parlar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara'yı evlerinde ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Kılca, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesinde milli ve manevi bir şuurla her şeyi göze alarak tanklara ve silahlara kafa tuttuğunu belirterek, "Bizler, canı pahasına vatanına ve milletine sahip çıkan bütün şehitlerimize siz gazilerimize her zaman minnettar kalacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Kılca ve Parlar, ziyaretlerde bir süre gaziler ve aileleriyle sohbet ederek o geceyle ilgili yaşananları konuştu." bilgisine de yer verildi.