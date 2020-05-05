Karatay Belediye personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Karatay Belediyesi, bünyesindeki temizlik personeli Halil İlgin'in, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergilediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, cüzdanını ve içerisindeki parayı eksiksiz teslim alan Turan Nar'ın duyarlı davranışı dolayısıyla belediye personeline teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada olayla ilgili şunlar kaydedildi:

" Konya'da sıhhi tesisatçılık yapan Turan Nar, Karatay'a bağlı Akçeşme Mahallesi'nde cüzdanını düşürdü. Cüzdanının cebinde olmadığını fark eden 55 yaşındaki Nar, geri dönüp düşürdüğü cüzdanı uzun bir süre aramasına rağmen bulamadı. Karatay Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü bünyesinde çalışan Halil İlgin, o gün görevli olduğu Akçeşme Mahallesi'nde kaldırımları süpürürken yerdeki cüzdanı fark ederek durumu amirlerine bildirdi. Belediye yetkilileri, içerisinde kredi kartı, banka kartları ve 900 liranın yanı sıra cüzdandaki kimlik kartından Nar'a ulaştı ve Karatay Belediyesi'ne davet etti. İlgin, Nar'a cüzdanını bizzat kendisi teslim etti."