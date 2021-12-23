Karatay Belediyesi, 2021'de de binlerce vatandaşın gönlünde yer edindi - Son Dakika

"Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir" anlayışıyla hareket ederek gönül belediyeciliği alanındaki çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin bütün gereklerini yerine getiren Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu kapsamda, ilçe genelindeki birçok kesime yönelik projeler üreterek ekonomik ve sosyal yaşamlarına katkı sunuyor. Belediye, ilçede yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini ölçmek ve belediyeden beklentilerini belirlemenin yanı sıra onlara uygun projeler geliştirmek amacıyla özel bir çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında Karatay Belediyesi ekipleri, ilçedeki yaşlıları evlerinde ederek pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuyor.

KARATAYLI VATANDAŞLARIN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNULUYOR

Bu çalışmalarının yanı sıra bugüne kadar olduğu gibi 2021'de de Karatay Belediyesi, Aşevi faaliyetlerinden nakdi yardıma, Karatay Şefkat Evleri'nden gıda yardımına, asker ailesi maaşından "Sosyal Kart" uygulamasına, "Hoşgeldin Bebek" ve daha birçok projeyle ihtiyaç sahiplerine dayanışma ve yardım elini uzattı. Karatay Belediyesi, 2021 yılı boyunca sosyal hizmetler alanındaki projeler ve destekler için 7 milyon 150 bin liralık katkı sundu.

AŞEVİ AİLELERE SICAK YEMEK DESTEĞİ SAĞLIYOR

Karatay Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan vatandaşları da unutmuyor. 101 ailedeki toplam 196 kişiye hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere günde iki öğün olmak üzere sıcak yemek imkanı sağlamaya devam ediyor.

KARATAY BELEDİYESİ "SOSYAL KART" İLE ZOR ZAMANLARINDA VATANDAŞIN YANINDA

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı içerisinde Karatay'da ikamet eden ve herhangi bir geliri olmayan, maddi yönden sıkıntı içerisinde olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yaptı.

Yine 2021 yılında Karatay Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu "Sosyal Kart" projesinden de 37 bin 276 kişi faydalandı. Sosyal Kart ile yapılan destek tutarı ise 5 milyon 193 bin TL oldu. Bu çalışma sayesinde vatandaşlar, evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkânı buldu.

2021'DE MEHMETÇİK VEYA AİLESİNE TOPLAM 700 BİN TL ASKER MAAŞI VERİLDİ

Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2021 yılında da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden Mehmetçikler ve ailelerini de unutmadı. Bu kapsamda askere giden evliyse eşlerine, bekar ise annelerine 6 ay boyunca her ay 400 TL maaş verilirken; söz konusu destek için gelir düzeyi kriteri bulunmuyor.

Asker maaşı desteği kapsamında 2021'de bin 794 kişiye toplamda 700 bin 50 TL destekte bulunan Karatay Belediyesi, bu sayede hem askerin hem de ailesinin bir nebze de olsa rahatlamasına katkı sunmuş oldu.

Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğini de sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hiçbir sağlık güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek vatandaşa destek olunuyor. 2021'de içerisinde bir evin mutfağının bütün ihtiyaçlarının bulunduğu 81 bin 793 TL tutarındaki koliler, ihtiyaç sahibi 270 aileye dağıtılarak ailelerin sofralarına katkıda bulunuldu.

KARATAY ŞEFKAT EVLERİ, KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Karatay Belediyesi, toplam 96 daireden oluşan Karatay Belediyesi Şefkat Evleri projesiyle de geliri olmayan, barınma sıkıntısı yaşayan ve yetim veya dul ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araştırılan söz konusu vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte aile maddi durumunu düzeltene kadar Şefkat Evleri'nde kira ve yakıt bedeli alınmaksızın barınmaları sağlanıyor. 2021 yılında bu projeden 225 vatandaş faydalanıyor. Karatay Belediyesi Şefkat Evleri, aynı zamanda doğal afetlerden savaşlara kadar pek çok zorlukla karşılaşan vatandaşlara sıcak ve güvenli bir yuva oluyor.

HOŞGELDİN BEBEK

Karatay Belediyesi'nin vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bir başka projesi ise "Hoş Geldin Bebek Projesi." Proje, ilçe genelinde doğan tüm bebekleri kapsıyor. Havlu, bebek şampuanı ile sabunu, pudra, ateş ölçer ve bebek battaniyesi gibi yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyabileceği bütün malzemelerin bulunduğu ve bebek bakım çantası, Karatay Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü'ne bağlı Doktor ve Hemşireler tarafından yapılan ziyaretlerle aileye hediye ediliyor.

Bebeklerin ve annelerin sağlık kontrollerinin de gerçekleştirildiği projeyle yeni bebeklerini kucaklarına alan anne ve babaların mutluluğuna ortak olunuyor. Bu proje kapsamda ise 2021'de 4 bin 564 aile bire bir ziyaret edilerek bebek ile annenin sağlık kontrolleri yapıldı,643 bin 400 TL'yi bulan hediyeleri takdim edildi.