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Karatay Belediyesi, 40 park ile yeşil kuşak projelerine ara vermedi - Son Dakika

Karatay Belediyesi, 40 park ile yeşil kuşak projelerine ara vermedi

23.09.2021 12:09
Karatay Belediyesi, 40 park ile yeşil kuşak projelerine ara vermedi, System.String[]

Karaaslan Dede Mahallesi'ne kazandırılan parkta çalışma yapan ekiplerin özel konukları vardı. Nakipoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri de çalışmalara katılarak parkta fidan dikti.

İlçedeki her mahalleye park ve yeşil kuşak kazandırmak için seferberlik ilan eden Karatay Belediyesi, toplamda 40 park ve yeşil kuşağın ilçeye kazandırılması amacıyla gece gündüz çalışıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu projelerin tamamlanması için yoğun bir mesai harcarken, Nakipoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri de Karaaslan Dede Mahallesi Toplumcu Sokak'taki çalışmaya destek vererek ekiplerle birlikte parkta fidan dikti.

BUGÜN DİKİLEN FİDANLARIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞE BIRAKTIĞI İLK VE EN KIYMETLİ MİRASLARI OLACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, belediye olarak yeşillendirme, yeni park yapımları ve çevre düzenleme gibi çalışmalara büyük önem verdiklerini aktardı.

Başkan Hasan Kılca, "İlçemizdeki birçok doğa dostu projemizle Karatay'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyoruz. Daha yeşil ve çok daha temiz bir Karatay oluşturma amacındayız. Özellikle yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu çalışmalarımıza geleceğimizin teminatı çocuklarımızı dahil etmeyi ayrıca önemsiyoruz. Bugün hem öğrencilerimizi toprakla buluşturalım, hem de toprağı, suyu, ağacı sevsinler istedik. Bugün dikilen bu fidanlarımız, öğrencilerimizin geleceğe bıraktığı belki de ilk ve en kıymetli mirasları olacak" ifadelerini kullandı.

Hasan Kılca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi, 40 park ile yeşil kuşak projelerine ara vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi, 40 park ile yeşil kuşak projelerine ara vermedi - Son Dakika
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