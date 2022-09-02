Karatay Belediyesi Konya GastroFest'te stant açtı

Karatay Belediyesi, "Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir" sloganıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest'te stant açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kurulan stantta geleneksel lezzetlerin yanı sıra Karatay Lavanta Bahçesi'nin lavantalarından elde edilen ürünler de sergilendi.

Ziyaretçilere lavantalı dondurma ikramının da yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ziyaretçiler, lavantalardan elde edilen reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağlardan temin etme imkanı buldu." ifadesine yer verildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya GastroFest'te Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Kılca, etkinlikte ilçenin tüm güzelliklerini sergilemeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemize yeni bir renk olan Karatay Lavantası'nın ve lavantadan ürettiğimiz ürünlerimizin tanıtımını yapmak için Konya GastroFest'teki yerimizi aldık. Konya GastroFest, şehrimiz ve ilçelerimizle markalarımızın tanıtımı için çok önemli bir fırsat. Organizasyonu düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başta olmak emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum."