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Karatay Belediyesi bu yıl da gençlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi verecek - Son Dakika

Karatay Belediyesi bu yıl da gençlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi verecek

16.02.2022 18:45
Karatay Belediyesi bu yıl da gençlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi verecek

Karatay Belediyesi, geçen yıl başlattığı TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Projesi'ni bu yıl da sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, geçen yıl başlattığı TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Projesi'ni bu yıl da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ni ilçedeki 8 bin lise ve ortaokul öğrencisine ücretsiz şekilde ulaştırıldığı, dergi talepleri için bu yıl da kayıtların alınmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitim çağındaki gençlerin bilim ışığında yetişmesini hedeflediklerini belirtti.

"Bilimle gelişen bir başka Karatay" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirecek projemize ilçemizdeki tüm lise öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Bu projemizin yanı sıra ilçemize yeni eğitim tesislerinin kazandırılmasından, okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar daha birçok projemizle eğitime destek vermeye devam edeceğiz."

Kılca, lise öğrencilerinin, 18 Şubat'a kadar "bilimteknik.karatay.bel.tr" adresinden kayıt oluşturabileceği, projeye Karatay'daki liselerde eğitim gören öğrenciler ile Karatay'da ikamet eden ancak başka bir ilçede eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bilgisini verdi.

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Hasan Kılca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi bu yıl da gençlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi bu yıl da gençlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi verecek - Son Dakika
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