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Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu - Son Dakika

Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu

29.06.2021 14:52
Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği (AB) fonları başta olmak üzere Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları gibi uluslararası arenada hibe ve ek kaynak temin işlemlerinin takibinin yanı sıra belediyenin uluslararası alanda temsilini sağlayacak...

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği (AB) fonları başta olmak üzere Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları gibi uluslararası arenada hibe ve ek kaynak temin işlemlerinin takibinin yanı sıra belediyenin uluslararası alanda temsilini sağlayacak Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu.

Karatay Belediyesi Meclisi, Haziran ayı ilk oturumunda tüm üyelerin oylarıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır AB Proje Ofisi olarak çalışmalarını yürüten birim, artık Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak Karatay Belediyesine ve ilçeye hizmet verecek. AB fonları başta olmak üzere hibe/fon projeleri ve prosedürleri ile sözleşme mevzuatları konusunda tecrübeli teknik personele sahip Dış İlişkiler Müdürlüğüne ise Fuat Özcan getirildi. Daha önce Türkiye'nin önemli şirketlerinde Bilgi-İşlem ve ARGE bölümlerinde çalışan Fuat Özcan, 1973 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Özcan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi-Kentleşme Politikaları ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisansını yaptı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı'nda görev yapan Fuat Özcan, son olarak Karatay Belediyesi AB Proje Ofisi Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Kültür İşleri Müdürlüğüne de yeni görevlendirme yapıldı

Öte yandan Karatay Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne de yeni görevlendirme yapıldı. Buna göre Nuri Keleş, Karatay Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. 1981 yılında Konya'da doğan Nuri Keleş, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme, 2014 yılında da Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. 2017'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisansını yapan Nuri Keleş, 2005'ten beri Selçuk Üniversitesinde görev yapıyordu. Keleş, evli ve 1 çocuk babasıdır. - KONYA

Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu
Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu

Karatay Belediyesi, Avrupa Birliği, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü kuruldu - Son Dakika


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