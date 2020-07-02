Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi'ne geçiyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi'ne geçiyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı e-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı e-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçti.

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Karatay Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için mevcutta kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasını sonlandırarak, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok kamu kurumu tarafından kullanılan e-Belediye EBYS modülüne geçiş yaptı. İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak başlayan çalışmalar tamamlandı ve kurum personeline kullanıcı eğitimlerine başlanıldı. Temmuz ayı itibariyle yeni sisteme geçiş yapan Karatay Belediyesi, vatandaşa daha hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlamayı amaçlıyor. e-Belediye Elektronik Belge Yönetimi Sistemiyle; kurum içi müdürlükler arası ve diğer kurum-kuruluşlarla yapılan yazışmaların bilgisayar üzerinden yapılması, yazışma sevk, paraf ve onay sürelerinin kısalması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi ve yazışmaların sağlıklı bir şekilde dijital olarak arşivlenmesi sağlanacak.


Türkiye'nin en büyük projeleri arasında olan e-Belediye EBYS ile birlikte, tüm belediyelerin tek bir veri tabanında, ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçleri elektronik ortamda yapılabilecek. Belediyelerin hizmetlerini elektronik ortamlarda yapması ve vatandaşlara sunmasının ötesinde, e-Belediye EBYS uygulamasıyla; bilgi teknolojileri alanında dışa bağımlılığın azaltılması gibi Türkiye'nin makroekonomik hedeflerine katkı sağlayacak çok önemli bir proje gerçekleşmiş olacak. Sisteme geçiş aşamasında Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimle belediye personeline İçişleri Bakanlığı Eğitim Danışmanları Muhammed Emin Ayyıldız ve Kadir Akgül tarafından e-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemleri anlatıldı. Eğitimin ardından birimlere yönelik uygulamalı olarak anlatımda yapıldı. - KONYA

İçişleri Bakanlığı, Karatay, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi'ne geçiyor - Son Dakika

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