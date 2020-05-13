Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Karatay Belediyesi, havaların ısınmasıyla çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, tüm sezonu içerecek şekilde ilçenin bütün mahalle, cadde ve sokaklarında sinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışması gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların, sinek ve haşereyle ilgili sıkıntı yaşamaması ve rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için 10 araç ve 15 personelle titiz, planlı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çalışmaların, haftanın belirli günlerinde periyodik şekilde yapıldığını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bu sezonda da Karatay'ımızın bütün mahalleleri, caddeleri, sokakları, parkları, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin, doğaya ve hemşehrilerimize zarar vermemesi adına çalışıyoruz. Söz konusu ilaçlama çalışmalarımızın yanında ekiplerimiz, çöp konteynerleri, pazar yerleriyle temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlayıp dezenfekte ediyor. Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde toplam 9 araç ve 15 kişilik personelle 80 mahallede etkin ilaçlama gerçekleştiriyoruz. 80 mahallemizin tamamında sezon boyunca planlı ve periyodik bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürerek, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gayret ediyoruz."