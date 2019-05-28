Son Dakika Haberleri: Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
Son Dakika Güncel Haber

Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı, System.String[]
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Karatay Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 343 bin metrekarelik bir alana sahip Konya'nın en büyük parkı olan Şehir Parkı'nda, 162 bin metrekarelik toplam alanıyla Karatay'ın ikinci büyük parkı olan Olimpiyat Parkı, 102 bin metrekarelik Adalet Parkı ve 2 milyon 470 bin metrekarelik Aslım Ormanı başta olmak üzere toplam 3 Milyon 573 bin metrekarelik yeşil alanda da yabancı ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ağaçlarda yaprak biti, haşere, mantar ve böcek olmaması için doğanın dengesine uygun ve insan sağlığına zararı olmayan kimyasallarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de daha temiz bir Karatay için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yılın her günü ve günün her saati, Karatay'ın en işlek meydanlarından ara sokaklarına kadar uzanan bir çalışma programı çerçevesinde 95 kilometre uzaklıktaki mahalleler de dahil olmak üzere 80 mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:39 Kaynak: İHA
Konya, Karatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]