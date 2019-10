Karatay Belediyesi, ilçedeki bütün din görevlilerini buluşturdu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda ilçede görev yapan bütün imam, müezzin ve din görevlilerini buluşturdu.



Karatay Belediyesi tarafından 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan imam, müezzin ve din görevlilerinin katılımıyla bir buluşma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buluşma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



"Camiler, hayatımızın merkezindedir"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı konuşmada, anlamlı buluşma dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek söz konusu buluşmanın geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu. Başkan Altay, "İslam medeniyeti camiyle başlar. İslam kültüründe şehirler cami ve cami etrafında şekillenir, şehirlerimiz camileriyle anılır. Selimiyesiz bir Edirne, Süleymaniyesiz-Sultan Ahmetsiz İstanbul, Kapu-Şerafettinsiz-Aziziyesiz bir Konya'nın çok da bir kıymeti yoktur aslında. Şehirlerimizin nirengi noktaları buralardır. Günlük hayatımızda adresleri bile camilerle tarif ederiz. Camiler, hayatımızın merkezindedir. Yeni dönemde de mahallelerimizin merkezlerinde imar planlarında camiler oluşturmaya gayret ediyoruz. Konyalı hemşehrilerimizin gayretiyle Konya bu konuda örnek olmaya devam edecektir. Cuma günleri yaptığımız 'Cuma Buluşmaları'na bizleri davet ediyorsunuz. Nezaketinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu aslında sadece bir buluşma değil, vatandaşlarımıza camilerin bir istişare merkezi olduğunu hatırlatmaktır" dedi.



"Camilerimizin önemini 15 Temmuz gecesinde tekrar gördük"



Başkan Altay, geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinin yalnızca Konya'da değil, tüm Türkiye'de ses getirdiğine vurgu yaparak söz konusu projenin başarısının asıl sırrının Konya'da olması olduğunu kaydetti. Başkan Altay, "Konya, bereketli bir şehirdir. Konya, insanın güzel olduğu bir şehirdir. Sizlerin gayretleriyle de çok sayıda çocuğumuza ulaştık. Biz ne yaparsak yapalım, imamlarımızın gayretiyle çok daha güzel işler ortaya çıkıyor. Tabii çocuklarımızın camiye alışması açısından din görevlilerimize çok iş düşüyor. Camilerimizin önemini 15 Temmuz gecesinde tekrar gördük. Hain darbe girişimi sırasında insanlar camilerden yükselen sela sesleriyle adeta şehadet şerbeti içmek için abdestlerini alarak meydanlara koştular. Bu vesileyle camilerimizin din görevlilerimizin ne kadar önemli olduğunu, toplumsal olaylarda camilerin merkezde olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk" şeklinde konuştu.



"Sizlerin ne kadar önemli görevler ifa ettiğinizin farkındayız"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tüm din görevlilerinin haftasını tebrik ederek konuşmasına başladı. Belediyecilik faaliyetleri dolayısıyla imam, müezzin ve diğer din görevlileriyle sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Kılca, "Özellikle bu Ramazan ayında Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, il ve ilçe teşkilatımız ile belediye meclis üyelerimizle her akşam başka bir camimizde teravih namazında ve sonrasında hemşehrilerimizle buluştuk. Cuma günleri 'Cuma Buluşmaları' adı altında yine farklı camilerimizde din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sizlerin ne kadar önemli görevler ifa ettiğinizin farkındayız. İmamlarımız, müezzinlerimiz ve hocalarımız; vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne, hüznünden mutluluğuna kadar hep yanımızdalar. Mahallelerimizin maddi manevi her türlü derdine deva oluyorsunuz ve sizleri her zaman yanımızda hissediyoruz. Sadece imamlık veya müezzinlik değil, mahallelerimizde bir abi veya bir babasınız ve muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımıza her türlü katkı sunuyorsunuz. Bu vesileyle hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak camilerin gerek fiziki gerekse de şadırvan, çevre düzenlemesi ve cami duvarlarının yapımıyla ilgili katkı sunduklarını dile getirerek söz konusu desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Kılca, "Camileri veya mahalleleriyle ilgili diğer talepleri olan kardeşlerimiz bizlere talep masamız vasıtasıyla ulaşabilirler. Bizler de söz konusu talepleri en kısa sürede yerine getirmeye devam edeceğiz. Tabii bizler için caminin dışı kadar cemaati de önemli. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Belediyemizin başlattığı 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesini çok önemsiyoruz. Tüm camilerimizde yürütülen proje sayesinde cemaatimizin daha da gençleşmesi adına önemli gayretler gösterildi. Proje neticesinde 46 bin çocuğumuza bisiklet hediye edildi. Bu da şunu gösteriyor bizlere, 40 gün camiye devam eden bir çocuğumuz milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişir, kötülük yapmaz. Bu yıl yine Atabey Gençlik Projesi kapsamında ilçemizdeki tüm Kur'an kurslarımızda ve camilerimizde eğitim gören kardeşlerimize yönelik Büyükşehir Belediyemizle birlikte kamp programı yaptık. Bu alana yönelik projelerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" diye konuştu.



"Mescitler hayatın merkezidir"



Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen buluşma programının hayırlara vesile olmasını dileyerek programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Ahmet Poçanoğlu, "Camiler bizim medeniyetimizde hayatın merkezinde bulunuyor. Yeryüzü zaten Allah'ın Resulü'ne mescit kılınmış. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün mescitler hayatın merkezidir. İnşallah sizlerin gayretleriyle camiler, yeniden hayatın merkezi olma yolunda önemli mesafe alacaktır. Camiler, ibadetin yanı sıra mümin bilincini inşa etmek, gönülleri imar etmek, birlik-beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek İslam'ın toplumsal boyutlarını geliştirmek için büyük bir işleve sahiptir. Camilerimizin fiziki ve manevi imarına katkıları dolayısıyla şehrimizin yerel yöneticilerine ve idari amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.



Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, camilerin ve din görevlilerinin insan hayatına olan katkıları ile öneminden söz ederken, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar ise programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve buluşmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti.



Programın sonunda Karatay'da en uzun süre hizmette bulunan imam-hatiplere, en genç imam hatiplere ve yine Karatay'daki en genç müezzinlerin yanı sıra buluşmaya katılan bütün din görevlilerine protokol üyeleri tarafından birer teşekkür plaketi verildi.



Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı, muhtarlar ve belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclisi üyeleri katıldı. - KONYA