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Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu

16.11.2021 14:07
Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki araçların teslim töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emniyet teşkilatının önemli bir görevi üstlenerek şehrin asayişi, güvenlik ve huzurunu sağladığını belirtti.

. Emniyet teşkilatının Karatay'ın güvenlik ve asayişi sağlama gayretine katkı sunmak istediklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Emniyet teşkilatımızda görev yapan her kardeşimiz, bazen kendi ailelerine ayıracakları zamandan bile feragat ederek çalışıyor. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Her şey vatandaşımızın ve ilçemizin güvenliği için" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 araç desteği sağladı.

ŞEHRİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Hasan Kılca, kurumlar arası dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Bizlerin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakârca çalışan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ailesiyle birlikteyiz. Karatay'ımızda kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimiz arasında ciddi bir uyum var. Bu uyum neticesinde de Kaymakamlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bizlere merkeze uzak mahallelerde kullanılmak üzere araç talebi bizlere geldi. Emniyet teşkilatımızda görev yapan her kardeşimiz, bazen kendi ailelerine ayıracakları zamandan bile feragat ederek çalışıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de emniyet teşkilatımızın bu gayretine bir katkı olması amacıyla 2 yeni aracı emniyet teşkilatımıza tahsis ediyoruz. Her şey vatandaşımızın ve ilçemizin güvenliği için. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni araçların emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEMİZ HER KONUDA OLDUĞU GİBİ BU ALANDA EMNİYETİMİZÇE KATKI SAĞLIYOR

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da Karatay'ın oldukça geniş bir yüz ölçüme sahip olduğuna vurgu yaparak güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetinin yüksekliğinin başarıyı olumlu etkilediğini söyledi. Zafer Orhan, şunları aktardı: "İlçemizin geniş bir kısmı merkeze uzak mahallelerden oluşuyor. Bu alanda yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için emniyet teşkilatımızın hareket kabiliyeti yüksek araçlara ihtiyacı vardı. Bu talebimizi Karatay Belediyemize ilettik. Belediyemiz de her konuda olduğu gibi bu konuda da bizleri kırmadı ve iki aracı teşkilatımıza tahsis etti. Bu anlamlı ve kıymetli desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz. Emniyet mensuplarımızın hayırlı hizmetlerde bulunmasını diliyorum."

Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak ise, araç desteği için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, Karatay Belediyesi'nin desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ile Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, yeni araçların anahtarlarını görevli emniyet mensuplarına teslim etti.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni araç desteğinde bulundu - Son Dakika
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