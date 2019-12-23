Karatay Belediyesi kışa hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Karatay Belediyesi kışa hazır

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki bütün hazırlıklarını tamamladı.

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki bütün hazırlıklarını tamamladı.


Karataylıların rahat bir kış geçirmeleri için çaba gösteren Karatay Belediyesi, kışla mücadele çalışmalarına yönelik gerekli tedbirlerini aldı ve bütün hazırlıklarını tamamladı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğu kaydederek, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı konuşlandırıldığını ifade etti. Başkan Kılca, "Bu kapsamda, 4 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 2 adet solisyon aracı, 2 adet 40'ar tonluk, 1 adet 50 tonluk ve 1 adet de 20 tonluk solisyon stok tankı, 5 adet kar küreme aracı, 5 adet minikepçe, 5 adet bekoloder, 7 adet loder, 9 adet greyder başta olmak üzere toplamda 41 aracımız ve 175 personelimizle kış boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Yine 170 ton tuz ve 130 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Amacımız, yağışların ilçemizi olumsuz etkilememesi ve hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesine katkı sunmak. Karatay Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.


Kış ile ilgili bütün çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Hasan Kılca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların mağdur olmamalı için aynı hassasiyeti göstereceklerini kaydetti. Başkan Kılca, gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı olarak çalışacak ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceğini ifade ederek, vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı '0 332 350 13 13' nolu hattan ilgili birimlere ulaşabileceğini dile getirdi. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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