Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor

12.05.2022 14:32
Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor

Karatay Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'nin birlikte düzenleyeceği "Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" 14 Mayıs Cumartesi günü Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Binlerce yıllık geçmişi ve şehir kültürü ile kadim bir medeniyet olan Karatay önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'nin ortak çalışması ile hayata geçirilecek olan Şehir ve Medeniyet Çalıştayı 14 Mayıs Cumartesi Günü saat 09:00'da Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Karatay Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenlerin, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılacağı programda; Şehir Ekosistemi, Yerel Yönetim, Geleceğin Şehirleri, Şehir Kimliği ve Kültürel Miras, Toplumsal Yaşam, Şehir Sosyolojisi, Şehir Güvenliği ve Konut Tipolojisi konuları ışığında fikir çalıştayı yapılacak.

"Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" programını faydalı ve verimli geçireceklerine inandıkları söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca işbirliklerinden dolayı; Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'ne teşekkür etti.

BU ŞEHRİN EVLATLARI OLARAK MEDENİYETİMİZE VEFALI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konya'nın medeniyet, tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Hasan Kılca Şehir ve Medeniyet Çalıştayı'nın dolu dolu geçeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi; "Karatay Belediyesi olarak tarihimize ve Kadim Medeniyetimizin emanetine sahip çıkma misyonu ile insanlığın ortak mirasına sunmak üzere önemli projeler yürüttük ve çok değerli işler ürettik. Şehir ve Medeniyet Çalıştayımız da bu yönüyle şehrin hafızasında yerini alacak. Şehir ve medeniyet birbirlerini tamamlayan iki olgudur. Selçuklu Devleti'nin payitahtı olması sebebiyle yaşanan tüm olay ve gelişmelerin merkezinde yer alan Konya'mızda bu köklü medeniyetin bakiyelerinin en iyi görülebileceği yerlerden biridir. Selçuklulara başkentlik yapan bu şehrin evlatları olarak bu büyük medeniyete vefa göstermek ve sahip çıkmak en çok bizlere düşmektedir. Adını medeniyetinden alan bir ilçe olarak üzerimize büyük görevler düşüyor ve bu görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Karatay Belediyesi olarak bizler de şanlı tarihinden aldığımız cesaret, güç ve tüm sorumluluğumuzla medeniyet değerlerini koruyan ve yeniden tarih yazma şuuruna sahip bir nesil olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bu mantıkla hayata geçirdiğimiz "Şehir ve Medeniyet Çalıştayı"mızın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler
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Selçuk Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Karatay, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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