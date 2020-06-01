Karatay Belediyesi, Kültür Yayıncılığına önemli katkılar sunuyor - Son Dakika

SON 1.5 YILDA 5 ÖNEMLİ ESER DAHA YAYIN HAYATINA KAZANDIRILDI

Sadece yaklaşık 1.5 yılda "9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni Şiir Seçkisi", " Konya'da Ahilik; Ahi Yapıları", "Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri", "Selçuklu Emiri Celalettin Karatay ve Vakıf Eserleri" ve " lem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" gibi 5 önemli eseri yayın hayatına kazandırdıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konyamızın zengin ve derin kültür-sanat hayatına katkı yapıyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, binlerce yıllık geçmişi ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya'nın, özellikle de Karatay'ın elde ettiği zengin miras ile değerlerin kalıcı hale getirilmesi, geleceğe taşınması ve tanıtılması amacıyla birçok çalışma yürütüyor.

Bugüne kadar onlarca kıymetli eseri yayın hayatına kazandıran Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına yeni eserlerle katkı sunmaya devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldiği son 1,5 yılda 5 yeni önemli eseri daha yayın hayatına kazandırdı.

9. GELENEKSEL MEVLANA ŞİİR ŞÖLENİ'NİN LEZZETİ ARTIK KİTAP RAFLARINDA

Geçtiğimiz Haziran ayında Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin birlikte organize ettiği ve 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye'nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirmişti. Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin Latiç de şiir şölenine onur konuğu olarak katılmış ve Konyalılar adeta şiire doymuştu.

Karatay Belediyesi, katılımın bir hayli fazla olduğu 9 Mevlana Şiir Şöleni'ne doyamayan ve o eşsiz atmosferde okunan şiirleri her zaman yanı başlarında görmek isteyen vatandaşlar için harekete geçti ve "9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni Şiir Seçkisi" adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin de katkı verdiği eserde şiir şöleninde okunan birbirinden güzel şiirler yer alıyor.

AHİLİK KÜLTÜRÜ, "KONYA'DA AHİLİK; AHİ YAPILARI" ESERİYLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Anadolu'da sadece ekonomide değil, sosyal ve kültürel hayatın da tam merkezinde yer alan ahiler ve ahilik kültürü de Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla kitaplaştırıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ'ın kaleme aldığı makalelerden oluşan "Konya'da Ahilik; Ahi Yapıları" eserinde Ahiliğin doğuşu, gelişmesi, ahilerin ahilik teşkilatı çatısı altında özellikle Konya'daki ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetleri en ince ayrıntısına kadar okuyucuyla buluşturuluyor.

MİHRİMAH; KADİM MEDENİYETİN MANEVİ TEMELLERİ

Konya'nın manevi mimarlarından olan, tüm dünyada aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü Hz. Mevlana ile "Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir" sözlerinin sahibi Şemsi Tebrizi Şems-i Tebrizi'nin yolculukları da "Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri" adlı kitap da yine Karatay Belediyesi'nin yayın hayatına kazandırdığı bir başka eser.

Konya'da ve Türkiye'de bir ilke imza atılan "Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri" adlı proje, Hz. Mevlana ve Şems'in hikmetli menkıbeleri, geçtiğimiz yıl illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirilerek Karatay Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden binlerce vatandaşa ulaştırılmıştı.

Tam bir ay boyunca süren çizgi dizi, "Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri"nin son günü olan 17 Aralık'taki Şeb-i Arus'ta son bulmuş ve vatandaşın büyük ilgisini çekmişti. İşte o menkıbeler, kaliteli bir basımla kitaplaştırıldı ve birçok evin kütüphanesindeki yerini almış oldu.

"SELÇUKLU EMİRİ CELALETTİN KARATAY VE VAKIF ESERLERİ"

Türkiye Selçuklu Devleti'ne önemli hizmetleri bulunan, Selçukluların kültür ve medeniyet tarihine birçok katkı sunan Celalettin Karatay'ın hayatı da Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla önemli bir esere dönüştü.

Celalettin Karatay'ın 13. Yüzyıl'da I. Alaeddin Keykubat himayesinde kölelikten emirliğe ve atabeyliğe uzanan hayatının yanı sıra onun hakkında süregelen birçok tartışma ile Celalettin Karatay'ın sahip olduğu vakıflar ve söz konusu vakıfların çalışmaları da eserde yer alıyor. Bu kıymetli eser ise Dr. Zehra Odabaşı tarafından kaleme alındı.

ALEM DÖNÜYOR; MİNYATÜRLERLE MEVLEVİLİK VE MEVLEVİHANELER

Karatay Belediyesi, bu eserlerin yanı sıra Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler Sergisi"ni de ölümsüzleştirdi.

Minyatür Sanatçısı Ayşe Ülker Erke'nin minyatürlerinden oluşan sergideki eserler, aynı adla yani " lem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ismiyle basıldı.

KENDİ KÜLTÜR VE DEĞERLERİMİZİ YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kökü binlerce yıllık tarihe dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya'nın sahip olduğu değerler ve bu önemli bir mirası korumak, geleceğe taşımak için gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Bugün coğrafyamız, büyük bir kültür emperyalizmi ile karşı karşıyadır. Kendi kültürlerini ve değerlerini koruyamayan toplumlar, maalesef yok olmaya mahkumdur. Karatay Belediyesi olarak bizler, kendi kültürümüzü yaşayarak, yaşatarak ve gelecek kuşaklara aktararak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık son bir buçuk yılda 5 önemli eseri yayın hayatına kazandırarak hemşehrilerimizle buluşturduk. Amacımız, Birçok medeniyetten beslenmiş, bu medeniyetlerin kültüründen süzülmüş bir şehir olan Konyamızın özellikle de Karatayımızın da tanıtımına katkı sunmaktır. Bu vesileyle söz konusu proje ve eserlerimizin yayın hayatına kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.