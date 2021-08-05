Karatay Belediyesi'nde "Sıfır Atık" eğitimi - Son Dakika

Bu kapsamda "Sıfır Atık" bilincinin daha geniş bir tabana yayılması, dönüşümü sağlanabilecek atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla Karatay Belediyesi personeline yönelik olarak "Sıfır Atık" eğitimi verildi. Belediye olarak "Sıfır Atık" konusunu çok önemsediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir Karatay'dır. Buna katkı sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir ilçe bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok faaliyet yürütüyor.

Bir yandan ilçede oluşan atıkların neredeyse tamamının geri dönüşümünü sağlamak ve ekonomiye kazandırmak için proje üreten Karatay Belediyesi bir yandan da söz konusu projenin daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışması yapıyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Hizmet binasında görevli olan personelin tamamı, "Sıfır Atık Projesi Eğitimi" aldı.

Karatay Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Mühendisi Mustafa Çağrı Kaya ile Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Başkanı Ceren Çinikaya tarafından verildi.

Üç gün süren eğitimler kapsamında, atık, atık oluşumu ve atık türleri ile atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye geri kazanımının sağlanmasına dair ayrıntılı bilgiler verildi.

"SIFIR ATIK"TA ÖDÜLLÜ BELEDİYE; KARATAY BELEDİYESİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak "Sıfır Atık" konusunda birçok proje yürüttüklerini hatırlatarak, bu alanda en fazla gayret gösteren belediyeler arasında olduklarına vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca, tüm bu çabalarının daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Karatay'a katkı sunmaya yönelik olduğunu kaydederek, "İlçemiz genelinde geri dönüşüme katkı adına ilçemizin birçok noktasında proje yürütüyoruz ve bu konuda oldukça olumlu sonuçlar almaya da devam ediyoruz. Son 3 yılda ve sadece bu yılın ilk 7 ayında ekiplerimiz, toplamda 20 bin 424 ton atığı yerinde ayrıştırılmış bir şekilde toplayarak geri dönüşüme veya ekonomiye geri kazandırdı. Bu farkındalığı ve bilinci sadece vatandaşlarımız veya esnafımıza değil; belediyemizde görevli tüm personelimizde de oluşturma amacındayız. Bu konuda gerekli eğitimlerimizi verdik, vermeye davam edeceğiz. Tek amacımız, Karatay'ımızın çok daha temiz, çok daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe olmasına katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.