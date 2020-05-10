Karatay Belediyesi'nden evde kalan çocuklar için oyunlar - Son Dakika

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde Kal" çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileleri için "Ailecek Evdeyiz, Evde Oyun Vakti" adlı projeyi hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi'nin, 10 çocuk oyunu hazırlayarak YouTube kanalı üzerinden bu projeyle çocukların anne ve babalarıyla evlerinde keyifli vakit geçirmelerini hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu dönemi her bakımdan en az zararla atlatmak için çabaladıklarını aktardı.

Bu süreçte herkesin katkı vermeye devam etmesi gerektiğine vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı derinden etkileyen ve bazı olgularda ölümcül olabilen bu salgını en az etkiyle atlatabilmek için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları milletimizle canla başla gayret ediyor. Bu dönemin en çok etkileneni belki de çocuklarımız. Karatay Belediyesi olarak bizler de onları virüs gibi konulardan bir nebze de de olsa uzak tutmak ve eğlendirebilmek adına 'Ailecek Evdeyiz, Evde Oyun Vakti' adlı projemizi hayata geçirdik. İnşallah salgın bir an önce sona erer ve çocuklarımızın parklarda, sokaklardaki koşuşturmalarını yeniden hep birlikte görürüz."

Oyunlarında, özellikle çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin esas alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çocuklara cesaret ve özgüven aşılayan söz konusu oyunlar, çocuklardan ve ailelerden büyük ilgi görüyor. Bilmece-Tekerleme, Cak-Cuk Oyunu, Çağrışım Oyunu, Hareket Oyunu, Hımbıl Oyunu, Mors Oyunu, Selamlaşma Oyunu, Sos Oyunu, Topaç Çevirme Oyunu ve Topta Bir Ateş Oyunu olmak üzere toplamda 10 oyun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan ve aynı zamanda Yazar ve Meddah Osman Bozdemir moderatörlüğünde oynanıyor. Oyunlar, çocuklarda beceri kazanmaya katkı yaparken, çocukların mental açıdan da rahatlamalarını sağlıyor."