Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği

01.03.2022 15:17
Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği

Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Gençlik Meclisi'nin iş birliğiyle ilçedeki bütün 9. sınıf öğrencilerine yönelik "Karatay Okuyor" etkinliğini hayata geçirdi.

Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Gençlik Meclisi'nin iş birliğiyle ilçedeki bütün 9. sınıf öğrencilerine yönelik "Karatay Okuyor" etkinliğini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Okuyor" etkinliğiyle öğrencilerde okuma sevgisi oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Belediye olarak, eğitim ve öğretimi her zaman ilk plana aldıklarını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz. Bu amaçla ilçemizdeki bütün 9. sınıf öğrencilerimize yönelik 'Karatay Okuyor' etkinliğini başlatıyoruz. Projeye katılan gençlerimize 'Rüzgarı Dizginleyen Çocuk' ve 'Haydi Kurtuluşa' gibi iki kıymetli kitap hediye edeceğiz. Sonrasında ise yapılacak sınavda başarılı olan 200 gencimizi İstanbul gezisiyle ödüllendireceğiz. Ülkemizin yarını olan öğrencilerimizin başarılı ve çok daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bütün 9. sınıf öğrenci kardeşlerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyorum."

Açıklamada, başvuruların karatayokuyor.karatay.bel.tr üzerinden alınmaya başladığı bildirildi.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi, Hisarcık, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği - Son Dakika


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