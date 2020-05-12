Karatay Belediyesi'nden Karakayış Caddesi'nde düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Fen İşleri ekiplerinin, Karakayış Caddesi'nde yol ve çevre düzenlemesi ile refüjde çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi'nin, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın birçok noktasında benzer çalışmaların yanı sıra asfaltlama ve tretuvar çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

Çalışmaların ilçenin yaşam kalitesini yükselterek Karatay'ı daha da güzelleştireceğini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde birçok noktada çalışma yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, Karakayış Caddesi'nde yol ve çevre düzenleme ile orta refüj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, cadde üzerinde bulunan işyerleri önleri için de otopark çalışması yapıyor. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekiplerimiz daha da rahat çalışıyor. Belediyemizin tüm kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet olarak geri döndürmek gibi bir çabamız var."