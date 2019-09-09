Karatay Belediyesi'nden mini mini birlere okul hediyesi

Karatay Belediyesi'nden eğitime önemli ve anlamlı bir destek daha. Karatay Belediyesi, bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayan Karataylı bütün çocuklara okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesinden oluşan desteğini 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk gününde verdi. Minikler, okul sıralarında hediyelerini görünce ayrı bir mutluluk yaşarken, öğrencilerin okuldaki ilk gün heyecanına ortak olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yetişmelerine vesile olmak, bizleri mutlu edecek tek şeydir. Çünkü çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimizdir" dedi.

İlkokulla tanışan Karataylı yaklaşık 8 bin çocuk, okulların açıldığı ilk gün sırasında Karatay Belediyesi'nin hediyelerini buldu. İçlerinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları, ilçedeki bütün okullardaki öğrencilere dağıtıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, hem okula başlayan çocukların heyecanına ortak olmak hem de hazırladıkları çanta ve kırtasiye hediyelerini minik öğrencilere vermek için Saracoğlu Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel İlkokulu'ndaydı.

Okulda düzenlenen programa Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul yönetimi, öğretmenler, aileler ve minik öğrenciler katıldı.

SİZLER BİZİM UMUDUMUZ VE GELECEĞİMİZSİNİZ

2019-2020 Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı'nın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendisinin de bugün okula başlayan öğrenciler, öğretmenler ve aileleri kadar heyecan duyduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca, "Hepinizin okulunuzu çok özlediğinizi görebiliyorum. Bir kısmınız okula yeni başlıyor bir kısmınız da eğitimlerinize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu önemli süreçte bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik ve Karatayımızın tüm okullarında 1'inci sınıfa başlayacak bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verme sözümüzü okulların başladığı bugün yerine getiriyoruz. İnşallah bu desteğimiz sizlerin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunur. Çünkü bizleri mutlu edecek tek şey budur. Sizler bizlerin geleceği ve umudusunuz. Geleceğimizin teminatısınız. Sizlerden isteğim; milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak milletimiz, vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için derslerinize çok çalışın. Öğretmenlerinizin gösterdiği yolda ilerleyin ve verdiği ödevleri yapmayı asla ihmal etmeyin. Her birinizin ülkemiz için başarılı ve önemli birer ferdi olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BU DESTEKLER EĞİTİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de konuşmasına bugün Konya'da yeni eğitim öğretim dönemine başlayan 452 bin 210 öğrenci ve 32 bin 383 öğretmeni tebrik ederek 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seyit Ali Büyük sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler, Konya eğitim camiası olarak yeni döneme hazırız. Çocuklarımız da sınıflarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanı içinde. Karatay Belediyemiz de bu mutluluğa, coşkuya ortak olarak ilçemizdeki bütün birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği verdi. Eğitim her tarafta; bir yandan hükümetimiz, bakanlığımız ve milli eğitim müdürlüğümüz, bir yanda belediyelerimiz böylesine güzel katkılar, destekler veriyorlar. Bu destekleri ve katkıları çok önemsiyoruz. Ben bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca Bey'e teşekkür ediyorum."

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da böylesine anlamlı bir programda öğrenci ve ailelerle bir arada bulundukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Karatay Belediye Başkanlığımız çok güzel bir düşünce ile birinci sınıfa başlayan Karatay genelindeki bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulundular. Ben bu vesileyle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde çanta ve kırtasiye desteği vererek minik öğrencileri mutlu eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Sami Sağdıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün hem öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hem de ailelerimiz farklı bir heyecan içindeler. Bu heyecanlarına ortak olan Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum."

Okulun başladığı ilk gün çocuklarının sıralarında okul çantası ve kırtasiye malzemelerini gören aileler ile minik öğrenciler de bu anlamlı destek dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.

MİNİKLERİ SEVİNDİREN HEDİYE

Karatay Belediyesi tarafından okulun ilk gününde öğrencilerin sıralarına bırakılan okul çantaları ve beslenme çantalarının içinde okula yeni başlayan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye malzemesi bulunuyor. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran Karatay Belediyesi'nin bu anlamlı hediyesi, öğrencileri ve aileleri mutlu etti.