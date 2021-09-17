Karatay Belediyesi'nden personel eğitiimine yönelik bir ilk - Son Dakika

Bu eğitimlere bir yenisini ekleyen Karatay Belediyesi, "Çalışan Buluşu Eğitim Programı" düzenleyerek bu alanda Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bu kapsamda belediye personeline, sahip oldukları ve belediyenin de hizmetlerinde kullanması halinde patent başvurusu yapabilmesi ve personelin bu buluşundan maddi kazanç elde etmesine yönelik eğitim verildi.

Karatay Belediyesi, Belediyesi, personel eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda belediye, personelinin görevlerini çok daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve davranışların geliştirilmesine yönelik olarak pek çok hizmet içi eğitim programları düzenliyor.

"ÇALIŞAN BULUŞU EĞİTİM SEMİNERİ" BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda önemi daha da artan marka, patent, tasarım veya faydalı model gibi yenilikçi buluş ile projeler geliştiren belediye personeline yasal anlamda yol göstermesi amacıyla "Çalışan Buluşu Eğitimi" programı düzenledi. Söz konusu eğitim programı, aynı zamanda alanında Türkiye'de belediyeler içinde düzenlenen ilk eğitim semineri olma özelliği de taşıyor.

PERSONELE BULUŞ PATENT BAŞVURUSU İLE BELEDİYE VE PERSONELİN BULUŞTAN KAZANIMLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde düzenlenen programda Türk Patent ve Marka Kurumu(TPE) Eğitim Uzmanı Ceren Bora Orçun, dijital platform programı Zoom üzerinden katıldığı eğitim programında; çalışan, hizmet ve serbest buluşlarının genel çerçevesi, buluşun tescili amacıyla Türk Patent Kurumu(TPE) ile Uluslararası patent için yasal başvuru süreçleri, işveren ile personelin buluşa ilişkin başvuru bildirim yükümlülükleri, hak talebinin uyması gereken kurallar ile buluşun kurumda kullanılması halinde hak sahibine ödenecek buluş bedelinin belirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı.

ÜLKEMİZ HER BAKIMDAN POTANSİYELİ YÜKSEK İNSANLARA SAHİP

Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği eğitim seminerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak hizmet içi eğitimleri önemsediklerini belirtti. Personelin kapasitesini daha iyi değerlendirmek, motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenledikleri eğitim seminerlerine bir yenisini eklediklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, "Ülke olarak oldukça nitelikli bir nüfusa ve çalışanlara sahibiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu eğitim semineriyle niteliksel anlamda bu potansiyeli ortaya çıkararak hem personelimizin sahip olduğu buluşu maddi anlamda kazanca dönüştürmesi hem de söz konusu buluşu veya projeyi belediyenin de kullanımına sunarak belediyemizin de daha verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlamış olacağız" dedi.