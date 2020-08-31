Karatay Belediyesi'ne "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Söz konusu belgeyi Türkiye'de alan ilk belediyelerden biri olduklarını belirten Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, hizmet kalitelerini daha da yükseltmek adına sarf ettikleri çabanın sonuçlarını aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kılca, "Karatay Belediyesi olarak Konyamıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize toplam kalite yönetimi anlayışıyla uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların sağlığını ve konforunu çok önemsediklerini, vatandaşın güvenli ortamlarda hizmet almalarını sağlamaya gayret ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, TSE'nin verdiği COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin de bu kapsamda kıymetli olduğunu söyledi.