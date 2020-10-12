Karatay Belediyesi'nin 2021 bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Karatay Belediyesinin 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesinin, meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşmeler sonucunda kurumun 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesinin, 2020 yılına göre yüzde 20 oranında arttırılarak 420 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bütçenin son 17 yılda yüzde bin 300 oranında arttığını vurguladı.

2021 bütçesinde en büyük payı yatırımlara ayırdıklarını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek Karatay'ımıza hizmet ediyoruz. Denk bir bütçe hazırladık ve bugüne kadar olduğu gibi 2021 bütçesi için de borçlanma yoluyla herhangi bir finansmana başvurmadık. Tüm ekibimizle 7 gün 24 saat çalışarak ilçemizi hep birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz."

Açıklamada bütçeyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"Buna göre en büyük pay 94 milyon 340 bin lira ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrılırken, bu rakamı 71 milyon 800 bin lira ile Yapı Kontrol Müdürlüğü izledi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 54 milyon 820 lira, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne 34 milyon 855 bin lira, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne 33 milyon 125 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 29 milyon 278 bin lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ise 29 milyon 70 bin lira bütçe belirlendi."