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Karatay Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi - Son Dakika

Karatay Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

22.11.2021 14:28
Karatay Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

AFAD Konya İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimleri çok önemsediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplumdaki afet bilincini yükseltmenin en az kentsel dönüşüm kadar önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Kılca, "Bu eğitimler sayesinde olası bir olumsuzluğa karşı personelimizin de hazırlıklı olması gerekiyor. Bizler, bütün personelimizin birer yerel afet gönüllüsü olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi'nin personeline yönelik olarak düzenlediği hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle, belediye personelinde afet farkındalık eğitimi verildi.

Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda AFAD eğitmenleri Yüksel Seyhan, Serdar Gencer ve Abdülmuttalip Tan tarafından uygulamalı olarak yapılan eğitim; Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci, İnsani Yardım ve Yerel Afet Gönüllüleri gibi ana başlıklar altında gerçekleştirildi.

PANİKLE DEĞİL BİLİNÇLİ HAREKET EDİLMELİ

AFAD Konya İl Müdürlüğü Eğitmeni Serdar Gencer, yaptığı sunumda, afet anında panikle değil, bilinçli bir şekilde hareket etmenin önemine değindi. Olası bir afete her zaman hazır olunması gerektiğinin altını çizen Gencer, "Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi afet anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı; riskleri belirleyip riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız" dedi.

BU TÜR EĞİTİMLER PERSONELİMİZİ DAHA DONANIMLI HALE GETİRİYOR

Toplumdaki afet bilincini yükseltmenin en az kentsel dönüşüm kadar önem taşıdığına dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Afet Farkındalık Eğitimi' sayesinde olası afetler karşısında personelin çok daha da bilinçli ve donanımlı olacağını kaydetti.

Başkan Kılca şunları dile getirdi; "Doğal afetlerin zamanını bilemeyiz ama afetler olduğunda onları nasıl karşılayacağımızı bilebiliriz. Yaşanabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmalı ve bu alandaki toplumsal bilinci geliştirmeliyiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de, öncelikle afetlere karşı bilincimizi her alanda artırmak için çalışıyoruz ve personelimize yönelik eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. İstiyoruz ki personelimiz de birer yerel afet gönüllüsü olsun ve hep birlikte Karatay'ımızı ve Konya'mızı afetlere karşı çok daha dayanıklı bir şehir haline getirelim."

Karatay Belediyesi personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Karatay Belediyesi, geri dönüşüm, Hasan Kılca, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi - Son Dakika
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