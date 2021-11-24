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Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor

24.11.2021 13:51
Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor

Karakulak Mahallesi'ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Önümüzdeki haftalarda temelinin atılması planlanan ve 4 milyon 400 bin liraya mal olacak yeni ASM projesinin Karatay'a hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sağlık yatırımlarımızla ilçemize değer katarken, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden çok daha modern bir şekilde faydalanmasına katkı sunuyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Karakulak Mahallesi'ne kazandırılacak olan ve projesi için gerekli bütün hazırlıkları tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

1100 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve toplamda 4 milyon 400 bin liraya mal olacak Karakulak Aile Sağlığı Merkezi (ASM); 5 doktor odası, 5 hemşire odası, Gebe İzleme Odası, Aşı- Bebek İzleme Odası, Tıbbi Müdahale Odası, Laboratuvar ve Çok Amaçlı Salon'dan oluşacak.

İLÇEMİZE DEĞER KATIYORUZ

Karatay Belediyesi'nin, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırım yaptığını, sağlık projelerinin de bu kapsamda önemsendiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu doğrultuda ilçenin neye ihtiyacı varsa belediye olarak hazır olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Daha önce yapımını tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, ilçemizin gelişmesine ve hemşehrilerimizin daha modern sağlık hizmeti almasına vesile oldu. Önümüzdeki günlerde Karakulak Mahallemizde temelini atacağımız Karakulak Aile Sağlığı Merkezi'nin de buna katkı sunacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni projemizin hem ilçemize hem Karakulak Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor

Hasan Kılca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor - Son Dakika


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