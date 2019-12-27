Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı - Son Dakika

Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte tarihin en acı olaylarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte tarihin en acı olaylarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi.


Karatay Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla bir program düzenleyerek, harekatta donarak şehit olan binlerce askeri ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri andı. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki program, Ahmet Kolat Caminde gerçekleştirildi. Cuma namazı için camiyi dolduran vatandaşlar, bundan tam 105 yıl önce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahu Ekber Dağları'nda donarak şehit düşen askerlerimizin yanı sıra vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerin ruhlarına dualar gönderdi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Belediyesinin destekleriyle ilçeye bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 265 hatim okuttu. Cuma namazlarını Ahmet Kolat Caminde kılan Karataylı vatandaşlar, yapılan hatimlerin duasına katıldı. Cuma Namazının ardından ise Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sahlep ikramı yapıldı.


Öte yandan Karatay Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçede bulunan liselerde öğrenimlerine devam eden 1000 öğrenciye de "Sarıkamış; Beyaz Hüzün" adlı kitap dağıtıldı. Kitabı okuyan öğrenciler arasında yapılan kitap okuma yarışmasında dereceye giren 40 öğrenci ise Karatay Belediyesi tarafından 3 Ocak 2020'de Kars'a bağlı Sarıkamış ilçesine gönderilecek ve askerlerimizin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları'nda gerçekleştirilecek anma programlarına katılacaklar. - KONYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıkamış, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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