Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor - Son Dakika
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Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor

12.05.2022 15:13
Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor

Karatay Belediyesi, Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine üç mahalleye de Emekli Konağı açtı.

Karatay Belediyesi, Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine üç mahalleye de Emekli Konağı açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal projeyi de hayata geçirmeye devam ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Binlerce emeklimiz bu hizmetimizden yararlanıyor. Hizmet güzel olunca diğer mahallelerimizden de bu yönde talepler geliyor. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahallelerimize de 3 yeni emekli konağı kazandırdık. Böylelikle ilçemizdeki emekli konağı sayımız yükseldi. Emekli Konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik yapıyoruz. Emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz."

"Şehir Medeniyet Çalıştayı"

Karatay Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'nin birlikte düzenleyeceği "Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" 14 Mayıs Cumartesi Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karatay Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenlerin, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılacağı programda, Şehir Ekosistemi, Yerel Yönetim, Geleceğin Şehirleri, Şehir Kimliği ve Kültürel Miras, Toplumsal Yaşam, Şehir Sosyolojisi, Şehir Güvenliği ve Konut Tipolojisi konuları ışığında fikir çalıştayı yapılacağı ifade edildi.

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Selçuk Üniversitesi, Hasan Kılca, Orhangazi, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor - Son Dakika


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