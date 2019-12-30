Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika

Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı

7 saat önce

Karatay Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor.

Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı, System.String[]

Karatay Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor.

Karatay Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hasan Kılca, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Karatay Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakma faaliyetlerine katıldı.

Kılca, yabani ve sokak hayvanlarının olumsuz kış şartlarından olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunun bilinciyle bu dostlarımız için bir gayretin içerisindeyiz. Kar yağışının devam ettiği şu anda da belediyemize bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, daha önce ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor. Bizler de bu çalışmalara katıldık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Karatay Belediyesi olarak tüm besleme noktalarını yemsiz bırakmamaya özen gösteriyor ve vatandaşlarımızı da bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatay Belediyesi yaban ve sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]