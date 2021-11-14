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Karatay Belediyesi yeni bir lavanta bahçesi yapıyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi yeni bir lavanta bahçesi yapıyor

14.11.2021 15:26
Karatay Belediyesi yeni bir lavanta bahçesi yapıyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'ne eklenen 250 bin metrekarelik yeni alanda incelemelerde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'ne eklenen 250 bin metrekarelik yeni alanda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın genişletme çalışmaları ile ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Karasu'dan bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsmil Mahallesi'ne yeni bir lavanta bahçesi yapılacağını belirten Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Lavanta Bahçemiz bu yıl hem Konyalı hemşehrilerimizin hem de Türkiye'nin birçok şehrinden gelen misafirlerimizin tercih noktası oldu. Yaklaşık 75 bin ziyaretçimiz Lavanta Bahçemizi ziyaret etti. Bizler de gösterilen bu yoğun ilgi karşısında bahçemizi büyütme kararı aldık. Lavanta Bahçemizin yanındaki boş alana genişlettiğimiz bahçemizde ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Lavanta Bahçemiz önceden 90 bin metrekareydi. Genişletme çalışmalarımızla 250 bin metrekarelik yeni alanda daha lavanta fidelerinin dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine İsmil Mahallemizde Karatay Termal Tatil Köyümüzün hemen yanı başında 60 bin metrekarelik alana daha yeni bir Lavanta Bahçesi daha kazandırıyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Böylelikle Lavanta Bahçelerimizi, genişlettiğimiz bahçemiz ve yeni bahçemiz ile birlikte toplamda 400 bin metrekarelik bir alana yaymış olacağız."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi yeni bir lavanta bahçesi yapıyor - Son Dakika


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