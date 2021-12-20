Karatay Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğal ortamlarına yem bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sokak hayvanları için rutin olarak yürüttükleri çalışmalara kış aylarında da hassasiyetle eğildiklerini ifade ettiği belirtildi.

Kentte başlayan etkili kar yağışıyla ekiplerin çalışmaları artırdığını belirten Kılca'nın ayrıca, "Bugünlerde yaptığımız çalışmalar onlar için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü onlar bizlere Allah'ın emaneti. Bu bilinç ve sorumlulukla her canlının yaşam hakkına saygı duymaya devam edeceğiz." sözlerine de yer veridi.