Karatay Belediyesince lavanta bahçesi gazetecilere tanıtıldı - Son Dakika
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Karatay Belediyesince lavanta bahçesi gazetecilere tanıtıldı

05.07.2022 12:05
Karatay Belediyesince lavanta bahçesi gazetecilere tanıtıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçesi'nde, gazetecileri ağırladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçesi'nde, gazetecileri ağırladı.

Kılca, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bahçede gazetecilere, Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Şu anki lavanta bahçesinin yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda kurulduğu olduğunu aktaran Kılca, "Geçen sene bitişiğinde oluşturduğumuz üç yüz bin metre karelik alanla birlikte toplam dört yüz bin metrekare tek parça lavanta bahçesi oluşturuyoruz. Burası moloz yığınlarıyla dolu bir alandı. Sahipsiz köpeklerin dolaştığı, kimsenin giremediği bir yerdi. Önce molozları temizledik. Daha sonra lavanta bahçesi olarak değerlendirmeye karar verdik." diye konuştu.

Lavanta bahçesinin, kent dışından da birçok misafir ağırladığına dikkati çeken Kılca, özellikle hafta sonu bahçenin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kılca, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki yatırımların kente ve turizme değer katan projeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 75 bin civarında misafir ağırladık. Bunların çoğu da Konya dışından geldi. Bu alanın Konya turizmine de katkısı olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak tüm hızımızla, altyapı, park, bahçe, peyzaj ve diğer yatırımlarımıza gayretli şekilde devam ediyoruz. Lavanta bahçemizin yanında 500 bin metrekarelik piknik alanı ve hobi bahçemiz var. Yine yakındaki büyük bir alanı da gül bahçesi yapıyoruz. Önceden Konya'da gül bayramları, gül festivalleri düzenlenirdi. Bunları yeniden hayata geçirmeyi planlıyoruz."

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Kaynak: AA

Hasan Kılca, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesince lavanta bahçesi gazetecilere tanıtıldı - Son Dakika

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