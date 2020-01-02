Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Fuat Sezgin Ortaokulu ziyaretinde özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenci ve öğretmenlerinin sinema talebini yerine getirdi.



Karatay genelindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, buluşmaları sırasında okullardan gelen birçok talebi de değerlendirerek çözüm üretiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fuat Sezgin Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Hasan Kılca, özel eğitim sınıfını da gezmiş ve burada öğrenim gören öğrencilerle de buluşmuştu.



Ziyaret sırasında öğrenci ile öğretmenlerin sinemaya gitme talebini geri çevirmeyen Hasan Kılca, TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film "Rafadan Tayfa"nın vizyondaki "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" macerasını sinemada izledi.



"Toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyoruz"



Filmi izleyen öğretmen ve öğrenciler daha sonra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile de bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, "Sadece bir belediye başkanı veya yönetici olarak değil aynı zamanda birer vatandaş olarak da bizlerin en büyük görevlerimizden biri de toplumun tüm kesimlerine aynı önem ve özenle hizmet etmektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, özverili çabaları dolayısıyla okul yöneticileri ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA