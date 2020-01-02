Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Fuat Sezgin Ortaokulu ziyaretinde özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenci ve öğretmenlerinin sinema talebini yerine getirdi.

Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Fuat Sezgin Ortaokulu ziyaretinde özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenci ve öğretmenlerinin sinema talebini yerine getirdi.


Karatay genelindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, buluşmaları sırasında okullardan gelen birçok talebi de değerlendirerek çözüm üretiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fuat Sezgin Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Hasan Kılca, özel eğitim sınıfını da gezmiş ve burada öğrenim gören öğrencilerle de buluşmuştu.


Ziyaret sırasında öğrenci ile öğretmenlerin sinemaya gitme talebini geri çevirmeyen Hasan Kılca, TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film "Rafadan Tayfa"nın vizyondaki "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" macerasını sinemada izledi.


"Toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyoruz"


Filmi izleyen öğretmen ve öğrenciler daha sonra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile de bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, "Sadece bir belediye başkanı veya yönetici olarak değil aynı zamanda birer vatandaş olarak da bizlerin en büyük görevlerimizden biri de toplumun tüm kesimlerine aynı önem ve özenle hizmet etmektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, özverili çabaları dolayısıyla okul yöneticileri ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:50 İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:55:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]