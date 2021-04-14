Karatay Belediyesinden "Geri Dönüşüm Evden Başlar" seferberliği - Son Dakika

Karatay Belediyesinden "Geri Dönüşüm Evden Başlar" seferberliği

14.04.2021 14:17
Karatay Belediyesinden

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri, "Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi" kapsamında ilçe genelindeki evlere bilgilendirici broşürler dağıtarak sıfır atık konusunda kısa eğitimler veriyor.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri, "Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi" kapsamında ilçe genelindeki evlere bilgilendirici broşürler dağıtarak sıfır atık konusunda kısa eğitimler veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanarak dönüştürülmesine katkı sunulması amacıyla proje, ilçedeki yaklaşık 40 bin konutta gerçekleştiriliyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sıfır atıkla ilgili çalışmaları çok önemsediklerinin altını çizdi.

Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay'ı geleceğe miras bırakmanın, en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Günlük yaşantımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum."

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllülerinin, evleri ziyaret ederek bez çanta içinde sıfır atık konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti, site yönetimlerine ise atık toplama konteyneri, ağaç fidesi ve kafesler dağıttığı bilgisi paylaşıldı.

Proje ile evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra atık yağlar, atık ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler tarafından bertaraf edilerek ekonomiye ve kullanıma kazandırılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesinden 'Geri Dönüşüm Evden Başlar' seferberliği - Son Dakika


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