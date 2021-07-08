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Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha - Son Dakika

Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha

08.07.2021 16:03
Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerinde yapımları tamamlanan sosyal tesislerin açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerinde yapımları tamamlanan sosyal tesislerin açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Hizmet ve yatırımlarını ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına göre hayata geçiren Karatay Belediyesi, yapımlarını tamamladığı Akörenkışla ve Yağlıbayat Sosyal Tesislerini Yağlıbayat Mahallesi'nde düzenlenen toplu bir törenle hizmete açtı. Toplamda 1 milyon 300 bin liraya mal olan tesisler vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olması beklenirken tesislerin açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarlanan sosyal tesislerin mahallelere değer katacağını belirtti.

"Karatay'ı yatırımlarımızla ilmek ilmek işliyoruz"

İlçede gerçekleştirdikleri her yatırımda vatandaşların isteklerini göz önünde bulundurduklarını ve bu doğrultuda Karatay'ı sosyal donatı alanlarıyla ilmek ilmek işlediklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, 7 sosyal tesisin daha müjdesini verdi. Hasan Kılca, "Karatay için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirerek ve hemşehrilerimizin bizden talepleri doğrultusunda ilçemizi ilmek ilmek hizmetle dokuduğumuza inanıyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın talep, istek ve önerilerini almaya büyük özen gösteriyoruz. Karatay'ımızı merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de sosyal donatılarla geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Akörenkışla ve Yağlıbayat sosyal tesislerimizi 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete açıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerin yanı sıra 80 mahallemizin tamamında hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizle, ilçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. 7 mahallemize sosyal tesis projesinin daha müjdesini vermek istiyorum. Acıdort, Büyükburnak, Zincirli, Esentepe, Divanlar, Yavşankuyu ve Kızören mahallelerimize de sosyal tesis yapmak için kolları sıvadık. Bu projeler, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırırken bizleri daha fazla çalışmaya ve üretmeye de teşvik ediyor. Çünkü hemşehrilerimizin memnuniyeti motivasyon ve enerjimizi daha da arttırıyor. Şu anda Belediyemizin harman sezonundayız. 100'e yakın noktada merkez mahallelerimizde, merkeze uzak mahallelerimizde, sanayi alanlarımızda ekiplerimiz çalışıyor. Alt yapı, park bahçe, binalarımızın onarımı gibi birçok alanda hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için yoğun bir tempoyla üretmeye devam ediyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Karatay'ımızı geleceğe hazırlama adına işimize daha büyük bir aşk ve şevkle sarılmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yarınların bugünden inşa edildiğini biliyor buna göre çalışıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin özellikleri hakkında da davetlilere bilgi verdi. İlçenin her noktasına insana dokunan hizmetler götürdüklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "Sosyal Tesislerimiz; muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon ve işyerlerinden oluşuyor. Her iki tesisimizin maliyeti çevre düzenlemesiyle maliyeti 1 milyon 300 bin lira. Temelini attığımız her proje bizleri daha çok heyecanlandırırken, açılışını yapıyor olmak da bizler için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı oluyor her bir proje aslında bir sonraki projemize yeni bir ufuk açmış oluyor. Bugünden yaptığımız her hizmet geleceğimizin inşasına koyduğumuz birer tuğla taşıdır. Biz, yarınların bugünlerden inşa edildiğini biliyoruz ve yaptığımız hizmetleri görev olarak değil, ilçemizi güzel yarınlara ulaştıracak adımlar olarak görüyoruz. Yağlıbayat'taki Savatra Antik Kent ile ilgili olarak da kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuk Üniversitemizin işbirliğinde kazı çalışmaları başlıyor. Buradaki tarihi de inşallah gün yüzüne çıkaracağız. Bunun da müjdesi buradan verelim. Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerimize kazandırdığımız, hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bu tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Karatay Belediyesinin takdir edilecek çalışmaları var"

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin hayırlı olmasını dileyerek Karatay Belediyesi'nin projelerine değindi. Parlar, "Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, henüz görev süresinin ortasında olmasına rağmen bir görev dönemine sığmayacak kadar projeyi Karatay'a kazandırdı. Kendisi bir ibadet aşkıyla çalışıyor ve gerçekten çok takdir edilecek çalışmaları var. Bütün imkanlarını kullanarak güzel çalışmalara imza atıyorlar Önümüzdeki dönemde daha da güzel müjdeleri ve çalışmaları var. Bu mahallemizdeki okul, bu dönemde yapıldı. Yine sosyal tesis, çevre düzenlemeleri, diğer mahallelerimizdeki yol ve parke çalışmalarıyla ilçemizin dört bir yanında güzel hizmetler var. Yağlıbayat ve Akörenkışla sosyal tesislerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Karatay hizmette hız kesmiyor"

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesinin güzel çalışmalar yaparak hizmette hız kesmediğini belirerek, "Karatay değişiyor, Karatay gelişiyor. Karatay Termal Tatil Köyü ile geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Lavanta Bahçesi ile sağlık ve eğitim yatırımları ile sosyal tesisleri ve daha sayamayacağız birçok hizmet ve projesi ile ilçemiz bir başka Karatay olma hedefini çoktan gerçekleştirdi bile. Hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Akörenkışla ve Yağlıbayat'a kazandırılan sosyal tesislerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Karatay her geçen gün güzelleşiyor"

Karatay Belediyesinin birçok alanda ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyleyen MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Ahmet Şalvarlı ise, "Karatay Belediye Başkanımız göreve gelmeden 'Bir Başka Karatay' sloganıyla çalışmalarına başlamıştı. Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda gerçekten de başkanımız dediği gibi Karatay'ı her geçen gün daha da güzelleşen, her geçen gün biraz daha modernleşen bir ilçe haline getirdi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından her iki sosyal tesisin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışın ardından Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindekiler, Yağlıbayat Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Başkan Hasan Kılca ile beraberindekiler; Yağlıbayat'taki açılış programının ardından Akörenkışla Mahallesi'ne de geçerek toplu açılışı gerçekleştirilen Yağlıbayat Sosyal Tesisi'nde de inceleme yaptı.

Törenlere, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Ahmet Şalvarlı, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha
Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha
Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha
Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha - Son Dakika Ekonomi


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