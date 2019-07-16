Karatay Belediyesinden Köprübaşı Polis Karakoluna yeni hizmet binası

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Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü

'Açarsanız garanti bozulur' dedi, kutulara tahta koyup klima diye sattı

"Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı